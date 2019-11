Basket B, Albergatore Pro piega Giulianova con qualche patema: 68-64

Sport

Rimini

| 20:55 - 10 Novembre 2019

Fase di gioco di Rinascita Basket Rimini - Giulianova.

Col fiatone e con una prestazione sottotono, Albergatore Pro ha piegato Giulianova al Flaminio 68-64.

La partita si accende nel secondo periodo. Ambrosin – buono il suo impatto sul match – firma il +5 (23-17), ma la reazione di Giulianova a con la difesa a zona imbriglia gli attacchi biancorossi, è immediata: Cardellini è ispirato e con un bomba gli abruzzesi vanno sul 23-25 e poi è Fall (3/4 da due) a firmare il 26-32 a 2'30” dalla fine. Una tripla di F. Bedetti e un gioco da 3 di Ambrosin congelano il 31-32 all'intervallo.

Qualche cifra: Rimini tira col 63% ma da tre sparacchia (3/13, 3/11 per gli ospiti) e perde 8 palloni.



RIPRESA La sofferenza di Albergatore Pro si acuisce. Rinaldi e Fall si beccano un tecnico (4 falli per il capitano), poco dopo tocca a coach Bernardi. Gobbato trascina i suoi sul 47-44. La tripla di Broglia dall’angolo riavvicina Rbr 45-48 ma Marcus è freddo sotto canestro. Luca Bedetti in contropiede firma il 47-50. Rivali dalla linea della carita a 28” sbaglia entrambi i liberi, Broglia cattura il rimbalzo e segna il 49-50. Dalla lunetta Rivali fa 1/2 e Rimini impatta sulla sirena: 50-50.

Nell'ultima frazione la squadra di Bernardi allunga 58-50 e poi F. Bedetti firma il 64-55, ma non è affatto finita. Piccone (22 punti, top score del match con 9/17al tiro) suona la carica e tiene i suoi a contatto Giulianova con due bombe di fila (64-61) a 3' dalla fine. Rivali segna il 66-61, dalla lunetta replica Fall (66-63). Errore di Rimini, per fortuna Chiti da libero fallisce la bomba del pareggio e L. Bedetti in contropiede realizza il 68-63 a 8” dalla fine. In lunetta Fall sbaglia il primo libero, realizza il secondo dopo un battibecco coi tifosi della curva tra i due tiri. Game over.

LE CIFRE Rimini ha segnato col 29% da tre come Giulianova, ha avuto il 56% ai liberi, 14 le palle perse, ma da due punti ha tirato col 62% contro il 49% degli avversari.



Il tabellino

RINASCITA BASKET RIMINI - GLOBO GIULIANOVA 68-64

Rimini: L. Pesaresi 0, G. Broglia 7, F. Bedetti 18, M. Ambrosin 6, N. Bianchi 8, T. Rinaldi 4, N. Moffa 2, E. Rivali 8, L. Bedetti 15,. Ne. Y. Ramilli, A. Vandi, A. Chiari. All. Bernardi

Giulianova: S. Hidalgo 5, F. Piccone 22, N. Markus 4, R. Chiti 0, F. Sebastianelli 0, Y. Fall 11, M. Cardellini 12, M. Piccoli, M. Cianella, E. Gobbato 10, Ne. Cianella, V. Alessandrini. All. Ciocca.

PARZIALE: 15-13, 16-19, 19-18, 18-14