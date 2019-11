Calcio D, il Cattolica va a punto in rimonta contro la big Campobasso: 1-1

Sport

Cattolica

| 17:43 - 10 Novembre 2019

Rizzitelli ha segnato la rete del pareggio.





Pareggio al Calbi per 1-1 il Cattolica SM contro il Campobasso, un risultato che soddisfa più i padroni di casa che gli ospiti che hanno condotto la gara a lungo. Nel primo tempo gol ospute dopo cinque minuti: Musetti, al rientro dopo la squalifica, veste i panni dell’assist-man e disegna per Cogliati un bel pallone. Il bomber tascabile non si fa pregare e sforna il quarto gol nelle ultime tre partite.

Nella ripresa i romagnoli provano ad accelerare nei primi minuti senza tuttavia riuscire a calciare dalle parti di Natale. Anzi, è il Campobasso ad andare vicino al raddoppio, di nuovo sull’asse Musetti-Cogliati, la conclusione dell’attaccante è respinta da Aglietti. Sulla reazione locale c’è l’ottima opposizione di Sbardella che sventa il pericolo creato da Fabbri. Nell'ultimo quarto d’ora di gioco i rossoblù vanno in avanti con Fabriani che da destra pennella per Tenkorang il cui tiro esce di poco.

A dieci dal termine il pareggio del Cattolica: il neoentrato Rizzitelli sfrutta a dovere il traversone da destra per mettere alle spalle di Natale approfittando di una incertezza difensivo. La reazione ospite non c’è, il Cattolica gestisce bene il finale.







Il tabellino

Cattolica 1

Campobasso 1

CATTOLICA: Aglietti, Barellini, Guarino, Gaiola, Gabrielli, Maggioli (71’ Gasperoni), Moroni, Pasquini (65’ Stallone), Cissè (65’ Battistini), Merlonghi (57’ Rizzitelli), Fabbri. A disposizione: Cuomo, Bernardi, Tomassini, Notariale, Guglielmi. ALL.: Cascione



CAMPOBASSO: Natale, Fabriani, Vanzan, Brenci (86’ Alessandro), Menna, Sbardella, Bontà, Tenkorang, Musetti (73’ Pizzutelli), Cogliati, Candellori. A disposizione: Tano, Martino, Agostinelli, Pistillo, La Barba, Zammarchi, Njambè, Giampaolo. ALL.: Cudini



ARBITRO: De Capua di Nola (Chiavaroli di Pescara e Gentile di Teramo)



Reti: 5’ Cogliati (CB), 80’ Rizzitelli (CA).

Note: ammoniti Bontà, Brenci, Tenkorang, Vanzan (CB), Gaiola, Pasquini, Merlonghi (CA). Presenti circa 300 spettatori di cui un’ottantina da Campobasso.



RISULTATI Cattolica-Campobasso 1-1, Chieti-Fiuggi 0-2, Matelica-Notaresco 1-2, Montegiorgio-Vastogirardi 2-0, Olympia Agnonese-Jesina 3-1, Porto Sant’Elpidio-Avezzano 0-2, Real Giulianova-Sangiustese 0-0, Recanatese-Pineto 1-1, Vastese-Tolentino 4-0.







CLASSIFICA: Notaresco 30, Recanatese 28, Montegiorgio 20, Pineto 19, Matelica 18, Vastogirardi e Porto S. Elpidio 16, Campobasso, Vastese e Olympia Agnonese 15, Fiuggi e Sangiustese 14, Real Giulianova 13, Avezzano e Chieti 11, Tolentino 10, Cattolica 4, Jesina 2.