Calcio Eccellenza: Marignanese, Domini implacabile dal dischetto. Tropical Coriano battuto 3-0

La rosa della Marignanese 2019 2020.

Marignanese - Tropical Coriano 3-0



MARIGNANESE: Azzolini, Ferrari, Grandoni (33’st Rivi), Carnesecchi (38’st Guarino), Dominici, Massari, Sartori, Fabbri, Zamble (26’st Mazzoli), Domini (42’st Salvatori), Sapori (40’st Garavini). A disp.: Casali, Palazzi, Ermeti, Piscaglia. All.: Lilli

TROPICAL CORIANO: De Angelis, Battistini, Conti (39’st Giardi), Ricci (31’st Scognamiglio), Olivieri, Vitaioli F., Stanco, Marconi (25’st Dumitru), Farneti, Vitaioli M. (14’pt Palazzi), Gnamdadui (16’st Betti). A disp.: Romani, Greco, Pasini, Montebelli. All.: Zagnoli



ARBITRO: Gallo di Bologna

RETI: 2’st Domini (Rig), 8’st Domini (Rig), 37’st Vitaioli F. (autorete)

NOTE: espulso Dumitru, ammoniti Zamble, Ricci, Olivieri, Marconi, Conti. Angoli 8-5



SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Vittoria perentoria per la Marignanese, che con un ottimo secondo tempo batte 3-0 il Tropical Coriano. L’inizio sorride alla formazione di Simone Lilli, che sfiora la rete con la girata di Zamble (2’) ed il colpo di testa di Sartori (7’), mentre al 19’ si fanno vedere gli ospiti con lo stacco di Farneti fuori di poco. Le occasioni latitano in seguito a causa delle diverse interruzioni, e la punizione pericolosa di Palazzi al 28’ rimane l’ultima occasione del tempo. Nella ripresa si scatena la Marignanese, con Grandoni che si conquista un rigore, trasformato magistralmente da Domini. Il 10 si ripete al minuto 8’, trasformando il penalty conquistato da Fabbri. I padroni di casa sfiorano per due occasioni il terzo gol con le conclusioni da fuori di Domini (13’) e Carnesecchi (25’), ma rischiano di incassare la rete del 2-1 al 26’, quando Farneti si gira in area e manda alto di nulla con il destro. I titoli di coda del match arrivano al 37’, quando su cross da destra di Sartori Fabio Vitaioli colpisce di testa verso la sua porta ed inganna De Angelis, per la rete del 3-0 finale.



A cura di ufficio stampa Marignanese Calcio