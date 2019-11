Calcio D, la Savignanese pareggia in rimonta in casa col Sasso Marconi: dallo 0-2 al 2-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:52 - 10 Novembre 2019

La squadra della Savignanese.



Pareggio interno della Savignanese capace di rimontare dallo 0-2 al 2-2. Vantaggio del Sasso Marconi al 22' dopo un'occasione salvata da Giacobbi: Della Rocca a segno imparabilmente su corner (22'). La Savignanese si spinge subito in avanti, tuttavia gli ospiti in contropiede sono subito letali con Seck solo davanti a Mordenti: 0-2.

La squadra di Farneti spinge con insistenza e prova a rifarsi sotto. Al 39' arriva una grande opportunità: l'arbitro fischia rigore per fallo su Francesco Manuzzi: sul dischetto va Longobardi, però Masinara si supera e para. La Savignanese non ci sta assolutamente e riesce ad accorciare poco dopo, grazie a Jassey, subentrato a Miori, abilissimo a insaccare al volo su una respinta della difesa in seguito ad una sortita di Spighi (42').

Nella ripresa Cola e soci, sospinti da un Jassey sempre pimpante, cercano di agguantare il pari e, al minuto 72, ci riescono grazie a Guidi, a segno di testa sullo spunto di Turci e pericoloso anche tre minuti su cross di Spighi, a sua volta insidioso al 77' con una conclusione alta.

A questo punto nel finale è la Savignanese a crederci di più, ma Longobardi calcia sopra la traversa e il Sasso Zola resiste fino al triplice fischio.



Il tabellino

Savignanese-Sasso Marconi Zola 2-2

Savignanese: Mordenti, Guidi, Cola, Tamagnini (90' Scarponi), Brighi (67' Gadda), Longobardi, Rossi (65' Manuzzi R), Giacobbi, Manuzzi F (85' Poggio), Spighi, Miori (35' Jassey) A disp: Giannelli, Tisselli, Jassey, Poggi, Cristiani, Scarponi, Gadda, Manuzzi R, Turci. All Farneti

Sasso Marconi: Masinara, Mele, Magliozzi, Tonelli, Cosner, Serra, Seck, Mannolo (60' Papa), Della Rocca, Draghetti (70' Frattangelo), Rrapaj A disp: Cordisco, Papa, Frattangelo, Grazhdani, Garni, Borrello, Satalino, Monti, Zannoni All: Farneti

Marcatori: 22' Della Rocca, 27' Seck, 42' Jassey, 72' Guidi

Ammoniti: Mannolo, Brighi