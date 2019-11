Emma Fratti, la baby ginnasta di Rimini conquista argento e pass per i campionati nazionali

Sport

Rimini

| 16:05 - 10 Novembre 2019

Emma Fratti festeggia la medaglia d'argento.

Domenica 10 novembre, presso il Palasport di Paruzzaro (Novara), si e' svolta la fase interregionale del Campionato Individuale Gold Allieve 1 di Ginnastica Ritmica FGI; la ginnasta Emma Fratti (2010) dell'Asd Gynnis Rimini ha conquistato la medaglia d'argento in una competizione con 23 ginnaste in gara provienti dall'Emilia Romagna, dal Veneto, dal Friuli, dal Trentino. La piccola ginnasta riminese, guidata dai due tecnici, Sabrina Natalucci ed Erika Alimonti, si è aggiudicata anche il pass per il campionato nazionale, che si terrà a Catania tra il 30 novembre e il 1 dicembre.