Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:45 - 10 Novembre 2019

L'intervento dei Vigili del Fuoco (foto dalla pagina Facebook del sindaco Alice Parma).

Intorno alle 11.45 di oggi (domenica 10 novembre) i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Santarcangelo, in via Don Minzoni, per sistemare un cornicione pericolante, durante la fiera di San Martino. I pompieri hanno transennato la zona e sono intervenuti a bordo del cestello elevatore di un furgone. L'app sviluppata da Control Room in occasione della Fiera ha segnalato prontamente il disagio, come evidenziato dallo stesso sindaco Alice Parma in un post su Facebook.