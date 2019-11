Cattolica: stalking e truffa, in due finiscono in manette

Cronaca

Cattolica

10:41 - 10 Novembre 2019

E’ finito in manette nella giornata di sabato, un 43enne da San Giovanni in Marignano, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini: l’uomo deve scontare una condanna definitiva di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di stalking nei confronti della ex compagna. Ora si trova ora agli arresti domiciliari.



Stessa sorte per un 54enne di Cattolica colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Corte D’appello di Bologna: su di lui una pena residua di un anno e dieci giorni di reclusione per i reati di truffa e resistenza a pubblico ufficiale. Anche il 54enne dovrà scontare la pena ai domiciliari.