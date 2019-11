Nuova sede e nuovo logo per la cooperativa di comunità "Fer-menti Leontine"

Attualità

San Leo

| 09:26 - 10 Novembre 2019

I soci della cooperativa di comunità "Fer-menti Leontine".

Sabato 9 novembre nel pomeriggio si sono riuniti i soci della cooperativa di comunità “Fer-menti Leontine” per l’inaugurazione della nuova sede e la presentazione del logo ufficiale. Il primo agosto la nuova cooperativa è nata e si è costituita per dar luogo a nuove iniziative legate al territorio di San Leo e alla Valmarecchia. In particolare diverse persone,donando il loro tempo, hanno ristrutturato la sede che sarà luogo di incontro e diverse iniziative. Con il logo la cooperativa vuole spiegare la sua mission: mettersi a servizio per i cittadini. Tre sono gli elementi raffigurati.







L’albero è una parte simbolica molto importante per le persone di San Leo. Richiama il passaggio di San Francesco. San Leo mantiene la sua speciale originalità in una storia millenaria caratterizzata da numerosi personaggi illustri e Santi che ne hanno sottolineato l’importanza e raccontato la bellezza. La nuova cooperativa si sente chiamata a difendere e promuovere questi valori.







Le persone indicano l’attenzione che la nuova cooperativa si impegna a mantenere nel territorio e per il territorio. Le persone sono a servizio della cooperativa che a sua volta diviene servizio per le persone stesse.







La fortezza di San Leo è il simbolo per eccellenza del territorio e richiama l’attenzione ad uno dei castelli più belli ancor oggi totalmente integri. La fortezza indica anche una caratteristica di chi ha una “forte tempra” e resiste in battaglia o per meglio dire, alle sfide di oggi.







Primo obiettivo per la cooperativa è la riapertura dell’antico forno di San Leo. Per questo si sta lavorando sotto diversi fronti per tornare a dar vita ad uno dei servizi più importanti sia per il comune di San Leo ma anche per il territorio circostante. Tante sono le persone che si stanno interessando a questo progetto.