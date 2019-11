Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera passa a Lugo: 0-3. Rubini super con 22 punti Netta l'affermazione delle riminesi che in classifica balzano a 9 punti. In tre in doppia cifra

Sport Rimini | 21:45 - 09 Novembre 2019 Preziosa vittoria dell'Emanuel Riviera Rimini a Lugo (foto pag FB del club).

Il Riviera Volley passa con autorità (3-0) sul parquet dell'Involley liverani Lugo a ranghi ridotti che limitano le soluzione tecniche. La squadra di coach Benedetti, deve fare i conti con i propri errori e con il solido muro riminese. La squadra di casa resta aggrappata al match sono fino a metà del primo parziale, quando dopo un lungo inseguimento trovano il primo vantaggio 15- 14. Ma la reazione del Riviera non si fa attendere e con un break da tre punti trova l'allungo decisivo per il 20-25 finale.

Il secondo setè un dominio delle riminese: subito 8-0, un vantaggio che risulterà incolmabile fino al 16-25 che chiude la seconda frazione. Il terzo ed ultimo parziale è sulla falsariga del primo set, con 'Involley che sul 8-9 si disunisce permettendo alle ospiti di gestire un ampio vantaggio fino al 18-25 conclusivo, che vale tre punti per la classifica delle riminesi. Con questa vittoria la squadra di Caliendo sale 9 punti.

Sabato prosismno alla Casa del Volley alle ore 17,30 match interno contro la VTB PIANAMIELE BOLOGNA





Il tabellino



Involley Liverani - Emanuel Riviera Rimini 0-3



Involley Liverani: Lauciello 2, Chiapatti 13, Raggi 6, Carnevali 1, D'Aurea 6, Miola (L), Baù 4, Gadoni, Petroncini 4. N.e.: Casadio, Martelli, Ricci (L), Drapelli, Marosi. Allenatore: Bendetti.

Emanuel Riviera Rimini: Rubini 22, Ricci 4, Leonardi 4, Balducci 10, Orsi 10, Catalano 4, D'Emilio 1, Morolli (L), Benvenuti. N.e.: Semprini, Fiscaletti, Ariano, Jelenkovich (L). Allenatore: Caliendo

NOTE: LUGO: Battute sbagliate 4, battute vincenti 6, muri 2, errori 17.

RIMINI: Battute sbagliate 7, battute vincenti 7, muri 10, errori 10.

PARZIALI: 20-25, 16-25, 18-25