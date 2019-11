Basket C Silver, colpaccio Santarcangiolese a San Lazzaro: 47-85 Già nel secondo parziale l'allungo a +10, poi la starda si mette in discesa. In quattro in doppia cifra

La squadra della Santarcangiolese.



Convincente vittoria per la Santarcangiolese che espugna con autorità San Lazzaro per 47-85. In un Pala Yuri con un buon afflusso di pubblico Santarcangelo parte forte spinta da Fusco e Zannoni dopo 5 minuti e già 15 a 5 e coach Baiocchi è costretto a chiamare Timeout. San Lazzaro si rifà sotto con Verardi, però poi sul finire di quarto un super Nervegna lancia i Clementini avanti 20 a 13.

Secondo quarto ricco di errori al tiro da entrambe le parti con gli ospiti sempre con un vantaggio però vicino alla doppia cifra. Dopo cinque minuti il parziale dice 4 a 4, poi complice anche il bonus, le squadre si portano all’intervallo sul 32 a 22.



Nel terzo quarto Evangelisti si gioca la zona allungata che mette in difficoltà i padroni di casa . Il vantaggio dopo 5 minuti raggiunge i 20 punti con Fornaciari, Fusco e Zannoni mattatori. Bsl con Torriglia e Cempini cerca di rispondere e mantiene all’intervallo sempre lo stesso distacco , il quarto termina sul 56 a 37 per i gialloblù.

Ultimo quarto con Santarcangelo che continua a spingere sull’acceleratore con Grassi e Raffaelli che bombardano da 3 punti e Fornaciari che colpisce in contropiede. Le palle recuperate si sprecano e a 2 minuti dalla fine entrano anche Malatesta e Massaria (all’esordio stagionale), la forbice si allarga fino a 40 punti e il punteggio finale dice Bsl 47 e Santarcangelo 85 a testimoniare la buona prova corale della squadra di Evangelisti. Prossimo impegno per Santarcangelo sabato 16 Novembre contro Granarolo.

Tabellino

Bsl: Cempini 12, Betti 2,Verardi 12,Tepedino, Salvardi, Torriglia 9, Tugnoli 5, Fabbri 3, Omicini 2. All.Baiocchi

Santarcangiolese: Zannoni 16, Nervegna 9, Fusco 17, Adeosun 3, Sirri , Raffaelli 6, Dimonte, Fornaciari 18, Grassi 14, Malatesta, Dini Ne, Massaria 2. All. Evangelisti

Arbitri: Manzi,Grazioli.

Parziali : 13-20, 22-32, 56-37, 47-85