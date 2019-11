Al Cescot due corsi gratuiti per disoccupati: addetti al banco gastronomia e contenuti multimediali

Attualità

Rimini

| 16:26 - 09 Novembre 2019

Cescot Rimini.

Due buone opportunità per trovare più facilmente lavoro, migliorare le proprie competenze ed arricchire il proprio curriculum. Sono in partenza al Cescot di Rimini due corsi gratuiti per disoccupati, finanziati dall'Agenzia per il lavoro Life e alle risorse Formatemp. Il primo è "Comunicazione multimediale: Strumenti e linguaggi per web e social media marketing”, della durata di 60 ore. Si impara a creare, sulla di una strategia di web marketing, strumenti di comunicazione che rispondono alle logiche dei motori di ricerca, ad usare Photoshop e a gestire pagine Facebook e Instagram. Le nuove competenze si possono sfruttare per lavorare nell’ambito del marketing, della comunicazione e della grafica.



Il secondo corso è “Addetto al Banco gastronomia” della durata di 80 ore. Si imparano le tecniche di allestimento del banco gastronomia, le ricette per preparare semplici piatti pronti (pasta fresca, piadina, focacce, primi etc), i modi più diretti e incisivi per instaurare con il cliente un rapporto di fiducia. Le nuove competenze sono indispensabili per un lavoro nella grande distribuzione, in negozi alimentari, in gastronomie artigianali.



Entrambi i corsi partono il 18 novembre e prevedono lezioni a tempo pieno, dal lunedì al venerdì. Sono 14 i posti disponibili, iscrizioni entro domani, 10 novembre, in ordine di arrivo sul sito Cescot www.cescot-rimini.com.