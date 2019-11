Otto etti di marijuana in garage, 19enne di Rimini ben instradato nell'attività di spaccio: arrestato

Cronaca

Rimini

| 15:25 - 09 Novembre 2019

Busta di marijuana (foto di repertorio).

Un 19enne di Rimini è stato arrestato ieri (venerdì 8 novembre) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, con precedenti per lo stesso reato, ultimamente era stato notato più volte, dal personale della Squadra Mobile di Rimini, in luoghi frequentati da spacciatori. I poliziotti hanno così controllato l'abitazione del giovane, trovando in garage, in una scatola di cartone, un sacchetto nero con due involucri di plastica, contenenti otto etti di marijuana. La Polizia ha ritrovato anche il materiale per il confezionamento delle dosi; inoltre dal controllo dei due telefoni cellulari del 19enne, è emersa una fitta attività di spaccio, svolta abitualmente.