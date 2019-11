Una panchina rossa contro la violenza alle donne: Gemmano aderisce all'iniziativa

Attualità

Gemmano

| 13:33 - 09 Novembre 2019

Il sindaco Santi durante l'operazione di verniciatura della panchina, assieme al consigliere Biavati.



Il Comune di Gemmano risponde all’appello rivolto in prossimità del 25 novembre da CGIL di Rimini e dal Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio alle Amministrazioni Comunali della Provincia di Rimini di aderire al percorso di sensibilizzazione e informazione denominato “La Panchina Rossa”, quale segno tangibile contro la violenza sulle donne.

Il progetto aveva preso l’avvio già nel 2017 dal Ministero delle Pari Opportunità nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere ed è stato riproposto in diversi Comuni del Paese.



"Il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, pensiamo sia l’occasione giusta per l’installazione di una panchina rossa e per la cerimonia di inaugurazione in ogni Comune della Provincia di Rimini, in ricordo delle donne vittime di femminicidio e nello stesso tempo luogo fisico per la diffusione della consapevolezza rispetto alla tragicità di questo dilagante fenomeno criminoso e a favore della cultura di parità", spiega il sindaco Santi.



Prosegue il primo cittadino: "Troppo spesso la violenza non viene denunciata anche perché l’aggressore, altrettanto spesso, rimane impunito. Ma le richieste di aiuto devono poter trovare tutto il sostegno e gli aiuti necessari, un rifugio sicuro prima che la l’abuso sfoci nella tragedia".



Sulla panchina di Gemmano verrà dipinto il numero verde di pubblica utilità 1522, che è attivo e multilingue su tutto il territorio nazionale per 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell’anno, proprio a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking.



All’inaugurazione che si svolgerà il 25 novembre 2019 dalle ore 10,00 interverranno il Sindaco di Gemmano Riziero Santi e il consigliere delegato Fiammetta Biavati, che sono già all’opera personalmente per la verniciatura della panchina. Saranno chiamate a partecipare all’inaugurazione le scuole di Gemmano.