A Gemmano i bambini giocano ancora in strada: il sindaco fa installare un cartello stradale

Attualità

Gemmano

| 12:44 - 09 Novembre 2019

Il sindaco Santi presenta il cartello.

All'ingresso di Gemmano sono stati installati cartelli stradali segnalanti la possibile presenza di bambini che giocano per strada.

"L’invito a rallentare – precisa il Sindaco Riziero Santi - rivolto agli utenti della strada, in questo caso suona come un messaggio sullo stile di vita di un paesino che è e vuole rimanere a misura di bambino. A Gemmano i bambini hanno mantenuto la sana tradizione di un tempo del ritrovarsi per giocare in compagnia e l’idea ci è sembrata carina". La scritta sul cartello recita: "Attenzione rallentare - In questo paese i bambini giocano ancora per strada".