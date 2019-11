Il ristorante pizzeria Carlos festeggia 50 anni, premiata la famiglia Celli

Attualità

| 12:09 - 09 Novembre 2019

La consegna della targa dal presidente Confcommercio Gianni Indino.

Storico traguardo per Carlos, che ha tagliato il nastro dei 50 anni di attività. Il ristorante pizzeria di viale Regina Elena a Rimini ha aperto le sue porte nel 1969 grazie all’intuizione di mamma Luisa, che ha deciso di intraprendere questa attività e di mettersi in cucina, lasciando ai figli Carlo e Aldo la gestione della sala e del bar. E dopo decenni di lavoro e passione ancora oggi la famiglia Celli prosegue questa attività di ristorazione in famiglia con l’aiuto delle nuove generazioni ed è diventata una dei capisaldi della ristorazione riminese.



“Mia mamma ha fatto la scelta di aprire il ristorante nel lontano 1969 per trovare un’occupazione a me e a mio fratello maggiore – racconta il titolare Aldo Celli -. Adesso le redini della cucina sono tenute da mia moglie Novella e con noi lavorano i nostri figli Lia, Alex ed Andrea. E’ una grande soddisfazione essere riusciti a raggiungere i 50 anni di attività e ancora di più lo è continuare a soddisfare i nostri clienti oggi come allora. Il lavoro è tanto, ma le soddisfazioni non sono mai mancate, comprese quelle di avere ai tavoli anche molti vip, del mondo dello sport come Alberto Tomba e Kakà e dello spettacolo come Lorella Cuccarini e Giorgio Panariello”.



“Quando un’attività del territorio arriva a traguardi come quello dei 50 anni di apertura – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino – è sempre una grande soddisfazione per noi che la rappresentiamo come associazione di categoria, specialmente in un settore importante ma anche di difficile gestione come la ristorazione. A maggior ragione siamo contenti per la famiglia Celli, che è riuscita a mantenere in famiglia questa attività, operando nel migliore dei modi il ricambio generazionale e continua a coccolare il palato di riminesi e turisti con i suoi menù di pesce e le sue pizze, sempre con grande professionalità. Non ci resta che augurare ai nostri soci di Carlos, ovvero ad Aldo, alla sua famiglia e al suo staff, di continuare su questa strada per almeno altri 50 anni. Imprenditori come questi fanno il bene dell’intera città”.