Cattolica, il tatuaggio per l’amata lo incastra: individuato e arrestato ladro seriale

Cronaca

Cattolica

| 11:25 - 09 Novembre 2019

Il ladro immortalato dalle telecamere di videosorveglianza.

E’ finito in manette dopo esser stato immortalato dalle telecamere di sicurezza e individuato grazie ad un tatuaggio. E’ in carcere un 19enne, pregiudicato, di origini albanesi, per il furto commesso giovedì notte, 7 novembre, in una pasticceria di Cattolica.

Con il volto coperto da un passamontagna, il giovane si era introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e aveva asportato il denaro dal registratore di cassa, un telefono cellulare e un tablet. Tutta la scena è stata però registrata dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, le cui immagini sono state subito acquisite e analizzate dai militari della Tenenza.

E proprio la minuziosa attività di analisi ha consentito agli uomini dell’Arma di individuare un piccolissimo particolare che ha poi consentito di individuare l’autore del reato. Un tatuaggio sulla mano sinistra, una lettera “G” che il giovane aveva realizzato qualche anno prima per la donna di cui era stato un tempo innamorato .

Una volta individuato, è scattata immediatamente una perquisizioni nei suoi confronti che, ad eccezione del denaro contante, ha consentito di recuperare parte della refurtiva e il passamontagna utilizzato durante l’azione criminosa.

Una serata particolarmente movimentata per il diciannovenne, che poche ore prima era stato allontanato dai Carabinieri di Riccione perché, ubriaco, stava disturbando la clientela di un noto bar del centro.