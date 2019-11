Selezione dei migliori baristi per i campionati italiani, i ragazzi del Savioli protagonisti a Misano

Attualità

Riccione

| 07:30 - 09 Novembre 2019

I ragazzi dell'Istituto Alberghiero Savioli.

Inaugurata lo scorso aprile, la Pascucci Espresso School di Misano Adriatico è un luogo in cui è possibile imparare l'arte di preparare un buonissimo caffè, assieme ai migliori baristi trainer. Nei giorni scorsi invece la Pascucci Espresso School ha ospitato una selezione dei migliori baristi per partecipare ai campionati italiani 2020 del circuito Sca (Speciality Coffee Association) che si terranno nel quartiere fieristico di Rimini, durante la manifestazione Sigep. La competizione dà poi accesso ai campionati mondiali. In occasione della tappa di Misano delle selezioni, sono stati protagonisti anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Savioli di Riccione, che hanno affiancato i concorrenti durante le prove, fornendo loro assistenza. Una bella esperienza per conoscere e vedere da vicino professionisti all'opera e carpire qualche "segreto".