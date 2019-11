Volley A2 femminile, l'Omag riceve domenica (ore 17) il Soverato delle ex Gibertini e Caneva

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:32 - 08 Novembre 2019

L'Omag capolista, ancora imbattuta con +4 affronta domenica a San Giovanni in Marignano (ore 17) il Volley Soverato di coach Napolitano, ma soprattutto delle indimenticate ex Giulia Gibertini e Anna Caneva.

Le atlete marignanesi sono in forma, non ci sono defezioni e vorranno di nuovo regalarsi una bella prestazione. Ma “fare risultato” non sarà impresa facile contro le “cavallucce marine” a -5 in classifica dalla formazione romagnola.

La squadra di Soverato ha apportato diverse modifiche al roster della scorsa, seppur brillante stagione, mantenendo comunque la solida guida di coach Bruno Napolitano.

La grande sfida per la squadra del presidente Matozzo sarà fare a meno di Gray o Hurley, attaccanti statunitensi di altissimo livello ma ben compensate con la presenza dal martello Chausheva reduce dal campionato tedesco. Potranno contare su Mangani e Quarchioni in posto 4 e al centro una coppia esperta come Repice e Caneva. E Gibertini a coordinare il reparto difensivo.

L’obiettivo primario della Volley Soverato è una conferma nella pool promozione, e in generale nelle zone alte della graduatoria. Domenica la Omag avrà l’onore della presenza dell’ex azzurro Claudio Galli, mitico centrale della ”generazione di fenomeni” che negli anni 90 spadroneggiava a livello mondiale, guidata da coach Julio Velasco.

Galli si occupa dei commenti tecnici di alcune partite della Superlega maschile e della A1 femminile in onda su Rai Sport sarà anche il commentatore della Omag per un giorno.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Simone Fontini e Michele Marotta.

Gli Starting Six.

Le altre partite che completeranno la prima giornata.

GREEN WARRIORS SASSUOLO - ITAS CITTA' FIERA MARTIGNACCO

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO - CLUB ITALIA CRAI

CDA TALMASSONS - GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA

EXACER MONTALE - CUORE DI MAMMA CUTROFIANO