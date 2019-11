Basket C Silver, i Titans in casa della Taurus Jesi appaiata in classifica

Sport

| 16:01 - 08 Novembre 2019

Il pivot Saponi.

C’è la Taurus Jesi in calendario per i Titans in questa settima giornata di campionato. I ragazzi di coach Padovano scenderanno nelle Marche sabato con la palla a due a Jesi prevista per le 21 (arbitri Foti e Adami). È per il momento uguale, la classifica delle due squadre: 2 vinte e 4 perse per San Marino, 2 vinte e 4 perse per Jesi. Diversissimo invece il modo in cui questi successi sono stati ottenuti: entrambi in casa per la Pallacanestro Titano, entrambi in trasferta per la Taurus. Va da sé che una delle due romperà il ghiaccio in questa settima giornata…

Coach Padovano, tra C Silver e Under 18 Eccellenza siete immersi in un periodo di partite davvero importanti. Quanto è difficile valutare l’importanza delle singole sfide ogni volta?

“È la chiave di tutto. Le squadre che vogliono crescere devono essere capaci di capire che la partita alle porte è sempre la più importante. Ogni partita deve essere sempre presa con lo stesso livello alto di attenzione”



Rispetto alla stagione scorsa la Taurus Jesi come è cambiata?

“Direi che più o meno si tratta dello stesso gruppo, anche se alcune modifiche sono state effettivamente operate. Si sono rinforzati con qualche cambio nel reparto lunghi e sono una squadra che può avere sprazzi di ottimo gioco e alte realizzazioni, dovremo stare molto attenti”



Come sta il gruppo?

“Qualche problema in settimana per Tommaso Felici, la cui condizione stiamo ancora valutando. Per il resto tutti bene”



Quale deve essere l’idea dei Titans per questa trasferta a Jesi?

“Dobbiamo cercare di uscire da questo momento buio. Nell’ultima partita non abbiamo fatto una bella figura e tutti insieme dobbiamo subito ritrovare il bandolo della matassa. Il risultato conta, certo, ma l’atteggiamento ancora di più. Mi interessa prima di tutto quello: dovremo avere un atteggiamento ben diverso da quello dell’ultima partita”



Le partite in programma

Taurus Jesi – Tiss’ You Care San Marino 9/11 (ore 21)

Umbertide – Fossombrone 9/11 (ore 18)

Ancona – Todi 9/11 (ore 18)

Tolentino – Gualdo 9/11 (ore 18.30)

Porto San Giorgio – Acqualagna 9/11 (ore 19)

Urbania – Loreto Pesaro 9/11 (ore 21)

Recanati – Montemarciano 10/11 (ore 18)