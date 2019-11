Basket in carrozzina B, NTS Riviera Rimini debutta domenica contro Amca HS Varese

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:59 - 08 Novembre 2019

Debutto per NTS Riviera Basket Rimini.

Debutto per la NTS Riviera Basket Rimini nel campionato nazionale di serie B stagione 2019/20. E' alla terza stagione il club riminese pronta a far valere tutto il suo peso con giochi rinnovati e tanta voglia di far bene.



Il girone comprende sette formazioni, quattro delle quali sono già ben note: LAUMAS ELETTRONICA GIOCO PARMA, HB UICEP TORINO, BASKET SEREGNO GELSIA, OMAL ICARO SPORT DISABILI ROVATO (BS) alle quali si è aggiunta la novità bolognese di POL. I BRADIPI CIRCOLO DOZZA nonché una blasonata AMCA HS VARESE che solo un anno fa giocava in serie A.



Hanno fatto bene quindi i riminesi a prepararsi intensamente andando anche a sfidare i campioni d’Italia di PORTO POTENZA PICENA perché più si va avanti più si alza il livello di gioco e non ci si può far trovare impreparati.



Il girone prevede sei gare di andata: la prima casalinga Domenica 10 Novembre alle ore 15:00 alla palestra CARIM di via Cuneo,11 contro AMCA HS VARESE poi avanti fino al 12 gennaio 2020. Turno di riposo alla settima per riprendere il girone di ritorno il 25 gennaio e chiudere ancora in casa il 15 Marzo 2020.



La squadra è guidata dall’esperto coach e fortissimo giocatore Angelo Loperfido che vestirà la canotta 4. Con lui scenderanno in campo i giocatori:



6 Giuliano Bonato, 7 Mirco Acquarelli, 8 Alessandro Ubaldi, 9 Miscel Forgione, 10 Raik Adil, 11 Giuseppe Di Pietro, 14 Tatiana Gema Rodriguez, 15 Stefano Martinini, 19 Michele Storoni, 21 Andrea Rossi, 55 Antonio D'Aietti, 83 Andrea Gardini.