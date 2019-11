DIRETTA TESTUALE Calcio C: Sambenedettese - Rimini 2-0 LIVE 14esima giornata

Sport

Rimini

| 16:06 - 10 Novembre 2019

Diretta testuale girone B Serie C 14^ giornata Sambenedettese Rimini.

RISULTATO: 2-0



SAMB (4-3-3):



Santurro

Rapisarda

Biondi

Di Pasquale (88' Carillo)

Gemignani

Gelonese

Angiulli

Frediani

Volpicelli (91' Brunetti)

Cernigoi

Orlando (58' Di Massimo).



In panchina: Raccicchini, Trillò, Zaffagnini; Bove, Piredda, Garofalo, Panaioli.

All. Montero.



RIMINI (3-5-2):



Scotti

Scappi

Ferrani

Picascia

Nava

Cigliano

Montanari

Candido (74' Zamparo)

Silvestro (86' Pari)

Ventola (74' Arlotti)

Gerardi (86' Bellante).



In panchina: Sala, Santopadre; Finizio, Oliana; Lionetti, Angelini, Pecci.

All. Cioffi.



ARBITRO: Santoro di Messina (Assistenti: Madonia di Palermo e Lalomia di Agrigento).

RETI: 69' Di Massimo (S), 82' Frediani (S).

NOTE: espulso Cigliano, ammoniti Di Pasquale, Angiulli, Di Massimo, Picascia. Recupero 2'+3'.



A cura di Riccardo Giannini



Inizio gara ore 15



Il Rimini si schiera con il 3-5-2 annunciato alla vigilia, con Nava sulla fascia destra di centrocampo, Cigliano mezzala e Ventola in attacco. Samb senza la colonna difensiva Miceli: Biondi si accentra e sulla destra torna Rapisarda.



Squadre in campo: Rimini in maglia a scacchi bianco-rossi, calzoncini e calzettoni rossi. Maglia rossoblu scuro con calzoncini e calzettoni blu scuro per la Samb.



Partiti!



3' Frediani scambia con Orlando e affonda in velocità sulla sinistra. Il cross dal fondo viene deviato da Scotti con il piede in calcio d'angolo, il primo della partita.



7' Terzo corner della Samb, ma nulla di fatto. Rossoblu insidiosi sulla sinistra con il terzetto Geminiani-Frediani-Orlando. Molti passaggi sbagliati però da entrambe le squadre.



9' Da una palla persa da Scappi, brividi per il tiro da fuori area di Volpicelli, un potente mancino che termina di poco alto.



11' Sugli sviluppi di una punizione di Picascia, Gerardi sulla destra difende palla e avanza verso il fondo, cross all'indietro per Candido, pronto alla girata di destro all'altezza del dischetto, ma è provvidenziale l'anticipo di Biondi che evita un gol fatto.



12' Doppia finta di un vivace Candido sulla sinistra, cross morbido troppo sul portiere Santurro che blocca.



14' Primo calcio d'angolo per il Rimini che innesca una pericolosa ripartenza di Orlando. Cernigoi però è macchinoso nel controllo e l'azione sfuma, ai venti metri dalla porta difesa da Scotti.



23' Colpo di testa alto di Montanari su splendido cross mancino di Silvestro.



27' Cernigoi fa sponda per Gelonese, che si incunea in area del Rimini, contrastato però da Picascia. Esce basso Scotti e sventa.



33' Splendida ripartenza del Rimini, grazie a Silvestro che va via in dribbling e apre centralmente per Montanari, il centrocampista serve Nava a destra, buono spunto del terzino e cross per Gerardi, anticipato di Di Pasquale.



35' Punizione da destra di Volpicelli, la traiettoria mancina trova l'uscita con i pugni di Scotti, che anticipa Cernigoi.



35' MIRACOLO DI SCOTTI! Frediani sulla destra lancia splendidamente Rapisarda in area, cross basso a servire a rimorchio Gelonese, tiro ravvicinato e rasoterra a botta sicura e Scotti salva con un grande riflesso, respingendo di piede.



38' Palla persa in impostazione da Angiulli, Silvestro intercetta e serve Ventola che dai venti metri, leggermente decentrato, prova il tiro. La palla termina fuori proprio dopo aver sbattuto su Silvestro.



39' SCOTTI SALVA DUE VOLTE! Cross di Rapisarda da destra e colpo di testa di Cernigoi, Scotti vola e a mani aperte mette in corner. Sul tiro dalla bandierina di Volpicelli, deviazione di un difensore e ancora Scotti alza sopra la traversa.



45' + 2'. Finisce il primo tempo: poche occasioni, tutte di marca Samb, ma la prestazione del Rimini, piuttosto guardingo, è buona. Bene i due esterni (Nava in crescita dopo un inizio difficile sulla sua fascia, presa d'assalto), Candido intermittente, ma autore di buone giocate.



Partita la ripresa!



47' OCCASIONE SAMB! Punizione di Frediani da destra, sul secondo palo Picascia dimentica Rapisarda che di testa, da due passi, riesce a mandare fuori.



50' Bella ripartenza del Rimini, Gerardi in percussione sulla destra conquista un prezioso calcio d'angolo.



51' VENTOLA! Calcia dal limite alto, dopo l'ennesimo errore di Angiulli in impostazione. Poteva fare meglio l'attaccante ex Ascoli.



52' CANDIDO! Splendida percussione del fantasista, che salta Biondi in dribbling, il tiro di destro da fuori area è però impreciso, palla a lato, alla destra di Santurro.



53' Rapisarda mette il turbo sulla destra e crossa, prodigiosa chiusura di testa di Ferrani a pochi centimetri dalla porta di Scotti.



54' Ferrani in proiezione offensiva va a colpire di testa sul cross di Scappi. Palla alta. Buon Rimini.



55' Scaramucce tra Di Pasquale e Cigliano, entrambi ammoniti dall'ottimo arbitro Santoro.



61' Bella punizione di Picascia, sul secondo palo Ferrani fa sponda di testa, ma la palla finisce tra i guanti di Santurro.



67' Gol annullato Samb. Angolo da destra di Volpicelli, Di Pasquale di testa anticipa Scotti, ma l'arbitro fischia un fallo sul portiere e invalida.



69' Gol Sambenedettese. Cross col mancino di Volpicelli, Scappi si perde completamente il neo entrato Di Massimo che di testa supera l'incolpevole Scotti.



74' Primi cambi per il Rimini, 3-4-1-2 con Arlotti a supporto di Zamparo e Gerardi.



75' Cernigoi incrocia il destro colpendo l'esterno della rete sul primo palo, ignorando però Di Massimo al centro dell'area.



81' RIMINI IN DIECI. Ennesimo rosso stagionale, Cigliano tocca di mano e viene ammonito per la seconda volta.



82' Raddoppio Sambenedettese. Di Massimo verticalizza per Frediani che controlla al limite dell'area e si accentra; marcatura morbida di Scappi e destro che beffa Scotti: il portiere, forse coperto, tocca con il piede senza evitare il gol.



86' Esordio per il baby Pari nel Rimini. Dentro anche Bellante per Gerardi.



90' + 3' Al Riviera delle Palme la Samb supera 2-0 il Rimini. Nona espulsione stagionale per i biancorossi.