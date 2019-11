Tour elettorale della Lega: Salvini alla Fiera di San Martino, poi cena a Bellaria

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:13 - 08 Novembre 2019

Matteo Salvini.

“Domenica e lunedì tutti romagnoli per Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, candidata alla carica di governatore in Emilia Romagna”.Ne dà notizia il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che delinea il programma della visita: "Domenica 10 novembre, nel pomeriggio, saremo alla Fiera di San Martino a Santarcangelo, per poi spostarci, nella prima serata, a Bellaria, dove sono organizzati una cena aperta ai simpatizzanti e un incontro con gli amministratori dell’area di centrodestra", prosegue la nota di Morrone.