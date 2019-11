Boccette A1, ammucchiata in vetta: cinque squadre in tre punti

Sport

Rimini

| 14:08 - 08 Novembre 2019

Richard Galiandro del Capitan Bagati.



Ammucchiata in vetta: cinque squadre in tre punti. Manuel Caffè Bocciofila e Bt Bussecchio pareggio al fulmicotone. Circolo Sport aggancia il secondo posto. Richard Galiandro del Capitan Bagati conquista la decima vittoria e trascina la squadra al terzo posto. Impresa esterna del redivivo Taverna Verde Forlì a Molinella. Bbzo Cafè Villanova sbanca Sasso Morelli.

Tabellini

B.T. Bussecchio Forlì – Manuel Caffè Bocciofila Imola 3 – 3 (p.t. 2-1)

M. Morri e L. Versari contro A. Stella e M. Zoffoli 80-51, I. Minoccheri c L. D’Ambra 100-58, D. Calubani e R. Batani c D. Cortecchia e A. Bacci 62-82, C. Protti c GL. Naldi 90-103, E. Rosa c V. Cristofori 102-99, D. Ricci c C. Sandrini 73-100.

Leon D'Oro Molinella – Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì 2 – 4 (p.t. 1-2)

GL. Dolzani e A. Scarselli c L. Alpi e A. Bandini 72-81, F. Corradini c A. Galli 87-100,

A. Monti e P. Vitelli c F. Perugini e S. Nanni 88-34, L. Cardinali c M. Cicali 82-102,

A. Pinardi c C. Leonardi 44-100, A. Messori c A. Corbetta 103-92.

Circolo Sport Ravenna – Caserme Rosse Bologna 6 – 0 (p.t. 3-0)

S. Cardellini e F. Benedetti c V. Alvisi e A. Levassaro 86-70, L. Molduzzi c R. Zanna 102-62, M. Grilli e P. Gamboni c F. Emeri e L. Luccarini 80-24, L. Mini c D. Bongiovanni 101-61, A. Nadery c A. Soprani 101-43, C. Gasperini c M. Bozzoli 100-72.

Capitan Bagati Bellaria – President Park Ronco 4 – 2 (p.t. 1-2)

L. Teodorani e S. Della Chiesa c R. Romualdi e G. Sacchetti 75-80, C. Spadoni c S. Tricomi 94-100, C. Vincenzi e M. Funghetti c M. Fantini e G. Cacciatore 81-74, G. Barducci c F. Ferri 100-77, M. Patrignani c C. Graffieti 101-26, R. Galiandro c C. Bartolini 100-32.

Clai Sasso Morelli – BBZO Cafè Villanova 0 – 6 (p.t. 0-3)

W. Cantelli e S. Bagli c L. De Carli e M. Cillani 75-83, A. De Antonis c GL. Franchini 95-102, A. Sandri e L. Molinaro c PP. Minguzzi e D. Ancarani 62-81, M. Brusa c S. Laghi 89-102, R. Zanelli c R. Verlicchi 64-105, L. Turroni c A. Dalmonte 83-106.

Tex Master Novellara – Pronto Poster Settecrociari 5 – 1 (p.t. 3-0)

C. Bussei e D. Giampellegrini c S. Casadei e R. Pezzani 80-41, A. Lugli c M. Foiera 100-98, L. Beneventi e G. Catellani c B. Cicognani e F. Ricci 80-69, C. Gualandri c M. Fabbri 63-100, D. Gavioli c J. Magnani 100-83, S. Bussei c J. Taioli 100-73.

Hidra RSM Sire Codifiume – Birra di Paolino Riccione 6 – 0 (p.t. 3-0)

B. Zanardi e F. Muzzarelli c M. Manduchi e P. Barbanti 87-70, M. Celio c F. Marchini 100-97, M. Romualdi e F. Visentin c A. Santoni e A. Donati 87-53, D. Ansaloni c M. Pritelli 100-96, D. Sgargi c P. Felici 107-83, L. Draghetti c S. Quieti 106-55.

Andrea Costa Carpi – Camo Maris Cantonese 3 – 3 (p.t. 3-0)

S. Gavioli e F. Golinelli c M. Iaccarino e S. Vezzalini 82-55, G. Lugli c G. Camellini 109-49, L. Montorsi e F. Baraldi c F. Ghelfi e C. Bondavalli 80-28, A. Panzeri c T. Bovo 97-100, D. Degli Esposti c A. Pavarotti 57-100, F. Affinito c S. Copelli 30-100.

Cava Rivalta Forlì – L'Artista Caffè Argenta 0 – 6 (p.t. 0-3)

E. Mariotti e F. Zoffoli c D. Morini e D. Melideo 49-82, P. Boni c G. Bacchilega 68-108,

M. Solfrini e R. Rustignoli c F. Turchi e L. Ravaglia 47-85, GL. Zoli c F. Giustiniani 57-108, P. Versari c S. Camprincoli 49-106, M. Riciputi c M. Vassura 97-104.

Classifica:

Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 24, B.T Bussecchio Forlì e Circolo Sport Ravenna punti 23, Capitan Bagati Bellaria punti 22, Leon D'Oro Molinella punti 21, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 18, BBZO Cafè Villanova punti 16, Clai Sasso Morelli e L'Artista Caffè Argenta punti 12, Tex Master Novellara, Pronto Poster Settecrociari Cesena e President Park Ronco punti 11, Camo Maris Cantonese punti 10, Birra di Paolino Riccione punti 9, Andrea Costa Carpi punti 8, Caserme Rosse Bologna e Hidra RSM Sire Codifiume punti 7, Cava Rivalta Forlì punti 5,