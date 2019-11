Cambio della guardia al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 14:04 - 08 Novembre 2019

Il comandante uscente Matteo Totaro, il sindaco Gennari e il nuovo comandante Michele Bello.

Alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, il 6 novembre, presso la caserma della Tenenza della Guardia di Finanza di Cattolica, si è tenuto il passaggio di consegne tra il Sottotenente Michele Bello, nuovo Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Cattolica, ed il Luogotenente Matteo Totaro, che lascia il comando del Reparto cattolichino assunto nel 2013, poiché collocato in pensione per raggiungimento dei limiti di età, proprio in data 6 novembre 2019.



Il Comandante Provinciale ha augurato al Sottotenente Michele Bello buon lavoro nell’importante incarico di comando assunto e nel contempo ha espresso parole di apprezzamento e ringraziamento al Luogotenente Matteo Totaro per il lusinghiero lavoro svolto negli ultimi sei anni, nei quali le Fiamme Gialle cattolichine si sono distinte per il costante impegno nel contrasto all’evasione, all’elusione e alle più gravi frodi fiscali, nella lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica e nell’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati oltre che nel contribuire ad assicurare un capillare controllo economico del territorio provinciale. Parole di compiacimento ha espresso anche il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, che nella stessa mattinata ha ricevuto i due comandanti al termine del passaggio di consegne.



Il Sottotenente Michele Bello di anni 54, proviene dai ranghi degli Ispettori del Corpo: quale luogotenente in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini – dove ha maturato importanti esperienze operative nell’assolvere compiti di polizia giudiziaria acquisendo una qualificata e versatile professionalità – nel settembre dello scorso è risultato, infatti, vincitore del relativo concorso straordinario a titoli ed esami e al termine del corso di formazione frequentato in Roma, presso l’Accademia della Guardia di Finanza, nel mese di febbraio del 2019, è stato destinato dal Comando Generale a ricoprire l’incarico di Capo Sezione Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini e ora quello appena assunto di Comandante della Tenenza di Cattolica, reparto che riceve così l’elevazione di rango di comando a livello di Ufficiale del grado di sottotenente/tenente.



Nel pomeriggio infine, il Prefetto di Rimini, Dottoressa Alessandra Camporota, ha ricevuto il Sottotenente Michele Bello e il Luogotenente Matteo Totaro esprimendo parole di sentito apprezzamento per il Comandante uscente e dando il benvenuto e augurando buon lavoro al Sottotenente Michele Bello per l’importante e impegnativo nuovo incarico assunto.