Lavori al sistema fognario di Rimini, dall'11 novembre aperto il cantiere in via Bramante

Attualità

Rimini

| 13:57 - 08 Novembre 2019

Cantiere stradale (foto di repertorio).

A Rimini inizieranno lunedì 11 novembre i lavori per la posa della condotta della dorsale Sud, intervento che rientra nel Piano di Salvaguardia della Balneazione. Un'opera che interesserà prima via Bramante poi Parco Fabbri e che comporterà alcune limitate modifiche alla viabilità, che comunque non precluderanno l'accesso alla zona.



I lavori partiranno lunedì da via Bramante, dove il cantiere sarà installato per dieci giorni per realizzare l'attraversamento tra Parco Fabbri e via Melozzo da Forlì. Anche in questa fase Via Bramante sarà comunque sempre raggiungibile a monte e a valle della zona di attraversamento e saranno fruibili i parcheggi presenti nell'area.



Per quanto riguarda i pecorsi alternativi, i veicoli provenienti da via Rosaspina su via Bramante dovranno svoltare a sinistra verso via Monte Titano così come, viceversa, i veicoli provenienti da via Monte Titano dovranno a destra su via Rosaspina; quelli che percorrono via Circonvallazione meridionale potranno proseguire o svoltare su Largo Unità d'Italia; quelli percorrenti via Paolo Veronese potranno o proseguire dritto o svoltare a destra verso il Borgo Sant'Andrea con qualche eccezione per residenti o lavoratori.



Una volta terminato il cantiere di Via Bramante, l'intervento proseguirà nel parco Fabbri senza preclusioni sulla viabilità. Cantiere sospeso il 20 dicembre e ripresa dopo le festività natalizie, interessando Via Melozzo da Forli, con la chiusura della circolazione prevista solo a tratti, garantendo il passaggio dei residenti.



I lavori che partiranno lunedì sono il proseguimento degli interventi di posa del collettore fognario della dorsale Sud che dopo la posa avvenuta in Largo Unità d'Italia e su Parco Cervi e aver attraversato via XX Settembre ora si concentrano su via Bramante. Come si ricorderà l'intervento di Hera riguarda la condotta di sollevamento 3B e 2B della Dorsale Sud 3 che da via Roma arriva al depuratore Marecchiese.