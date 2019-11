Le dolcezze di San Martino a Montescudo Monte Colombo, torna l'evento dedicato ai prodotti dell tradizione

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 13:10 - 08 Novembre 2019

Panoramica di Montescudo Monte Colombo.

Il prossimo weekend a Montescudo Monte Colombo è dedicato alle tradizione e ai prodotti tipici del territorio, con la 12esima edizione de "Le dolcezze di San Martino", manifestazione dedicata al gusto che si celebra in località Monte Colombo e che si sposa con la terza "Fiera dei Sapori di Montescudo e Monte Colombo".

L’evento, organizzato dalle pro loco, si svolgerà domenica 10 novembre in Piazza San Martino di Tours, dalle 14 alle 20, con spettacoli musicali della tradizione, mercato dei sapori con le aziende del territorio e i loro prodotti tipici, artigianato locale. Aperti anche gli stand gastronomici con un menu dal sapore antico: in degustazione salsiccia e olive, polenta e fagioli, cantarelli, bustreng e Patacuc con fagioli. Oltre alla locale “Pagnotta di San Martino”, creata appositamente per l’evento.

Spazio anche alla cultura locale, con l’appuntamento, nelle sale dell'ex asilo infantile “Don Matteo del Monte” alle ore 17, con il convegno su "Montescudo, luogo d’origine dell’antica stampa romagnola a ruggine", con dimostrazione di antiche tecniche di stampa e colorazione.