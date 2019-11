Riccione, via libera alla "rigenerazione urbana" e alla cittadinanza onoraria per Tommaso Paradiso

Attualità

Tommaso Paradiso.



Via libera nella seduta del Consiglio Comunale del 7 novembre alla delibera di indirizzo per la rigenerazione urbana in riferimento alla legge regionale 21 dicembre 2017, n.24. Con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza è stato dato il via libera al documento strategico contenente requisiti, priorità e limiti rispetto agli obiettivi di interesse pubblico previsti nel secondo avviso pubblico indetto per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolte alla riqualificazione della città nella zona a mare della ferrovia.



L’avviso pubblico e le manifestazioni di interesse, come da linee della Legge regionale n.24/2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, sono stati i primi e necessari passaggi interlocutori tra l’amministrazione e gli operatori privati per andare ora a delineare i contenuti nell’atto di indirizzo strategico e, successivamente, negli accordi operativi. Sono 10 gli operatori economici che hanno proposto manifestazioni di interesse in attuazione del piano strutturale comunale su aree private suddivise nelle zone nord, centro e sud del territorio.



Il sindaco Renata Tosi nel suo intervento ha sottolineato “ il grande lavoro svolto dall’amministrazione di concerto con i privati per dare risposte allo sviluppo futuro della città. Nell’arco di un anno e mezzo - ha sottolineato il sindaco- oltre 30 proposte per un litorale di 6 chilometri, tra il primo e il secondo avviso pubblico, sono arrivate agli uffici comunali. Un segnale sintomatico del fermento presente sul territorio comunale, accolto e fatto proprio dall’amministrazione attraverso l’applicazione di tutti gli strumenti urbanistici necessari”.



Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato la variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e il conferimento della cittadinanza onoraria a Tommaso Paradiso.