Due nuovi defibrillatori donati alle scuole di San Clemente

Attualità

San Clemente

| 12:52 - 08 Novembre 2019

Il sindaco Cecchini con Valerio Menghi.

Sono stati consegnati questa mattina (venerdì 8 novembre), al sindaco di San Clemente, Mirna Cecchini, i due defibrillatori semiautomatici donati dalla ditta Elettroimpianti (presenti il titolare Valerio Menghi e la moglie Gabriella Casadei) destinati alle scuole elementari-medie di Sant'Andrea in Casale e alla scuola elementare di San Clemente Capoluogo. Il sindaco, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, ha espresso profonda gratitudine per la donazione che consentirà così di dotare le due strutture di fondamentali dispositivi di primo soccorso in caso d'emergenza sanitaria.