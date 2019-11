Un concerto per ricordare il maestro di musica Gabriele Bianchi al teatro Galli di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:47 - 08 Novembre 2019

Gabriele Bianchi.

Cresce in città l'attesa per il Concerto per Percussioni e Banda, in programma Lunedi 11 novembre 2019 alle ore 21 presso il Teatro A. Galli di Rimini.

La Banda città di Rimini salirà sul palco del Galli diretta dal m° Jader Abbondanza ma l' attesa si focalizza in modo particolare sull'Ensemble delle Percussioni del teatro alla Scala di Milano, dirette da Loris Francesco Lenti che si esibiranno, per la prima volta a Rimini, in un'originale e, per molti versi, irripetibile Concerto.



Il Concerto è dedicato a Gabriele Bianchi. prematuramente scomparso lo scorso anno. Il M° Bianchi, riminese, ha diretto per molti anni la sezione delle percussioni della Scala, suonando con i più importanti direttori d'orchestra, tra cui Riccardo Muti, il quale apprezzava particolarmente il suo stile e le sue doti musicali. Al termine della sua brillante carriera professionale, ritornato a Rimini, il m° Bianchi ha rappresentato un'eccellenza della Banda città di Rimini.



Il concerto sarà articolato in 2 parti, nella prima si esibiranno i percussionisti della Scala che suoneranno alcuni brani per percussioni tra cui" Uragano", uno tra i più noti pezzi scritti da Gabriele Bianchi. Nella seconda parte la Banda città di Rimini e i Percussionisti della Scala si esibiranno in alcuni brani, particolarmente graditi dal m° Bianchi, selezionati dal vasto repertorio della Banda tra quelli in cui le percussioni hanno un ruolo centrale.



L'ensemble delle Percussioni del teatro alla Scala di Milano è formato da:

Loris Francesco Lenti, direttore; Gianni Massimo Arfacchia, Giuseppe Cacciolla, Geraldo Capaldo, Elio Marchesini e Francesco Muraca.



I biglietti, al prezzo speciale di 10 €, sono in prevendita presso la biglietteria del teatro Galli con i seguenti orari: dal martedi al sabato dalle ore 10.00 alle 14.00 e il martedi e il giovedi anche dalle 15.00 alle 17.00