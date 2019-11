Coppa Titano, I Cosmos devono gestire la netta vittoria dell'andata sul San Giovanni

Sport

Repubblica San Marino

| 12:40 - 08 Novembre 2019

Stefano Sartini (difensore del Cosmos).

La Società Sportiva Cosmos è determinata al punto giusto per affrontare la gara di ritorno degli ottavi di Coppa Titano. Gli uomini di mister Protti non vogliono assolutamente lasciarsi sfuggire l'approdo ai quarti dopo essersi imposti all'andata con un netto 4-1 sul San Giovanni. Il nuovo confronto con i rossoneri di Borgo Maggiore si terrà domenica 10 novembre alle ore 15 allo stadio "Federico Crescentini" di Fiorentino. I tifosi gialloverdi sono invitati dalla dirigenza del Cosmos a presentarsi numerosi sugli spalti per sostenere la squadra per tutta la durata della partita.



Ecco le dichiarazioni di Stefano Sartini, difensore del Cosmos e dell'Under 21 di San Marino: "All'andata abbiamo giocato molto bene e vinto 4-1, ma nel calcio nulla è scontato. Ce la metteremo tutta nella partita di ritorno di Coppa Titano contro il San Giovanni perché non vogliamo compromettere in alcun modo la qualificazione ai quarti di finale. Riguardo il nostro cammino in campionato, nella partita contro il Fiorentino non abbiamo mantenuto lo stesso atteggiamento sfoggiato in Coppa Titano: abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco e siamo stati poco uniti. Oramai l'accesso al Q1 è compromesso, dobbiamo disputare le ultime due partite della prima fase del campionato per dimostrare a tutti non solo chi è davvero la Società Sportiva Cosmos ma anche che è stato solo un periodo negativo momentaneo. Siamo un gruppo fantastico e sono più che convinto che abbiamo le capacità per fare molto meglio nelle prossime partite".