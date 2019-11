Una serata per parlare del metodo Montessori a Rimini al Cinema Fulgor

Attualità

Rimini

| 12:15 - 08 Novembre 2019

Lunedì 11 novembre ore 21:00 in Sala Federico verrà proiettato il film "Il bambino è il maestro - Il metodo montessori di Alexandre Mourot".



La serata avrà il carattere di un evento, introdotta dai rappresentanti della Scuola Primaria Montessori (S.Maria del Piano, Montescudo) e con dibattito finale aperto al pubblico.







Distribuito dalla casa Wanted, il Cinema Fulgor ha accolto sin da subito di poter veicolare un messaggio ancor oggi ritenuto lungimerante: un esplorazione puntuale del metodo educativo di una pedagogista dalla visione rivoluzionaria.



Maria Montessori cominciò a sviluppare la sua filosofia alla fine dell'1800, quando l'educazione infantile era molto rigida e diversa da quella odierna, ad oggi, è praticato in circa 60.000 scuole in tutto il mondo (con maggiore concentrazione negli Stati Uniti, in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito) al servizio dei bambini dalla nascita fino a diciotto anni.



"Da poco diventato padre, Alexandre si interroga su quale sia il migliore metodo educativo per la sua prima figlia. Interessandosi al metodo Montessori, si decide a fare ricerca sul campo e posiziona la macchina da presa sui banchi della scuola Jeanne d'Arc di Roubaix, istituto che per primo in Francia l'ha adottato. Qui segue, una per una, le peculiari tappe d'apprendimento di ventotto bambini, che frequentano la classe del maestro Christian Maréchal.



Tale osservazione si rivela una formidabile catena di scoperte positive e incoraggianti."



Programma lunedì 11 novembre, Cinema Fulgor:



ore 21:00: Ad introdurre la serata i rappresentanti della Scuola Primaria Montessori (S.Maria del Piano, Montescudo)

ore 21:15: Proiezione del film Il bambino è il maestro - Il metodo montessori di Alexandre Mourot



ore 22:45: Dibattito in sala con il pubblico