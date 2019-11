Roberto Mercadini al Teatro Galli di Rimini porta in scena la "Vita di Leonardo"

Eventi

Rimini

| 11:02 - 08 Novembre 2019

Roberto Mercadini in scena.

Dalla nascita, in una fattoria ad Anchiano, piccolo paese nelle campagne toscane (era figlio illegittimo), fino alla morte in Francia, alla corte di Re Francesco I. Dalle prime opere nella bottega del Verrocchio, alla Gioconda. Alla vita e alle opere di Leonardo da Vinci è dedicato il nuovo lavoro di Roberto Mercadini, autore e interprete di spettacoli di narrazione e monologhi, che domenica 10 novembre al Teatro Galli porta in scena "Vita di Leonardo - L'avventura di vedere davvero" (ore 21, fuori abbonamento).







Al racconto si accostano e si aggiungono riflessioni, pensieri, domande. Il luogo comune vede in Leonardo un genio multiforme che si dedicò agli studi più disparati: macchine da guerra, pitture, moti delle acque, anatomia umana, ornitologia ecc, tuttavia fra i suoi scritti, precisamente nel codice Arundel, si trova una riflessione apparentemente sconcertante: “Sì, come ogne regno in sé diviso è disfatto, così ogni ingegno diviso in diversi studi si confonde e indebolisce”. Dunque, per Leonardo, occorre dedicarsi ad un ambito e a quello soltanto. Come è possibile conciliare l’immagine che solitamente abbiamo del genio di Vinci con queste sue parole? Questo è l’interrogativo centrale dello spettacolo.



E ancora, perché Leonardo ha continuato a modificare, anche radicalmente, la Gioconda fino agli ultimi giorni, come se la considerasse ancora incompiuta a oltre 15 anni dall’inizio del quadro? E perché ha riempito febbrilmente, per tutta la vita, pagine e pagine di appunti se poi non ha mai tentato di organizzarli in un vero trattato? Ciò che per noi è perfetto, ai suoi occhi era incompiuto, ciò che per noi è ancora abbozzato per lui era già concluso? Possiamo tentare, attraverso la sua vita e le sue opere, di capire come vedeva il mondo Leonardo, che l’ha visto come nessun altro; con impareggiata bellezza, con impareggiabile luce?





Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978. Con oltre 150 date all’anno, porta in giro per l’Italia i suoi spettacoli di narrazione e i suoi monologhi poetici, su temi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. È autore in versi e in prosa. Fra i suoi libri: Storia perfetta dell'errore (Rizzoli, 2018), Sull'origine della luce è buio pesto (Miraggi, 2016), Rapsodie romagnole (Ponte Vecchio, 2014).



“Vita di Leonardo” andrà in scena anche lunedì 11 novembre (ore 10), in una replica speciale dedicata alle scuole.