Interventi in tutte le frazioni di Coriano: approvato il documento di programmazione

Attualità

Coriano

| 10:58 - 08 Novembre 2019

Consiglio comunale itinerante a Passano.

Il consiglio comunale, nella seduta del 6 novembre 2019, ha approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020-2022, con l’obiettivo di portare il bilancio in consiglio comunale entro il 31 dicembre.



Una nota di rilievo all’interno della parte operativa del documento riguarda una considerevole serie di interventi e le relative progettazioni che l’amministrazione ha messo in campo nel triennio. Gli interventi da mettere in atto toccano il capoluogo e tutte le frazioni e si articolano secondo un progetto che prende spunto dagli incontri pubblici e dal confronto con la cittadinanza.



Coriano



Nuovo Polo Scolastico area Est. Ristrutturazione della torre e delle mura del castello Malatestiano. Realizzazione dell’ascensore nella scuola media. Realizzazione del marciapiede per il completamento dell’anello pedonale con Passano. Realizzazione della scala di collegamento tra la piazza e l’area Simoncelli. Ampliamento del cimitero. Riqualificazione del Municipio. Nuovo allestimento del parco urbano del capoluogo.



Sant’Andrea in Besanigo



Realizzazione della pista ciclabile di collegamento con Riccione. Nuovo allestimento e piantumazione del parco di via Bellini. Realizzazione del marciapiede di collegamento in via Puglie.



Passano



Sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi esistenti. Realizzazione del completamento della pubblica illuminazione sulla strada provinciale. Ampliamento del cimitero.



Ospedaletto-Pian della Pieve



Nuovo polo scolastico area ovest. Realizzazione di pista ciclo pedonale sterrata sul Marano. Riqualificazione del centro sportivo. Nuovo allestimento del parco Vigano.



Cerasolo



Messa in sicurezza dell’area antistante la scuola elementare. Recupero e riqualificazione dell’area ex casa Acer per realizzazione di piazzetta/giardino pubblico. Realizzazione di tratto di marciapiede in via Monte Pirolo. Ristrutturazione ed ampliamento del cimitero. Nuovo allestimento del parco del sole.



Mulazzano



Ristrutturazione della cappella e delle mura ed ampliamento del cimitero all’interno delle mura. Riqualificazione del centro sportivo.



Gianluca Ugolini (vicesindaco e assessore al bilancio):“Complessivamente per finanziare gli interventi inseriti nel programma triennale sono previsti investimenti per circa € 7.700.000,00 di cui € 3.500.000,00 hanno già trovato copertura. Per il resto accederemo a bandi e finanziamenti pubblici, al quale gli uffici stanno già ponendo attenzione.”



Roberto Bianchi (assessore ai lavori pubblici): ”Il piano delle opere in questi ultimi anni è sempre stato redatto con grande responsabilità, conciliando le priorità e le reali disponibilità finanziarie, senza ambizioni che sapevamo sarebbero state poi disilluse. Abbiamo fondato le scelte su 3 priorità: scuole, strade e cimiteri, e i risultati si sono visti. Oggi Coriano ha scuole completamente rinnovate messe in sicurezza e belle grazie agli interventi fatti nei giardini e alle nuove tinteggiature, I manti stradali sono stati rifatti per oltre il 60% del totale e nei cimiteri, nei quali al nostro arrivo non era disponibile nessun loculo, oggi c’è disponibilità e sono prossimi altri ampliamenti. Finalmente questo DUP, ed è solo l’inizio, può concentrarsi sulla realizzazione di nuove opere come i plessi scolastici del futuro, piste ciclabili, aree verdi e sentieristica.”



Domenica Spinelli (sindaco):“Un impegno sia economico che progettuale importante per la nostra comunità che ci rende soddisfatti del lavoro svolto in sinergia con gli uffici. Guardiamo positivamente avanti consapevoli di aver posto le basi solide sulle quali costruire il futuro del territorio.”