Riparte "Arcipelago ragazzi" spettacoli per la famiglia in sette teatri

Eventi

Rimini

| 10:51 - 08 Novembre 2019

Robin Hood.

Torna la stagione dedicata a tutta la famiglia firmata Arcipelago Ragazzi, la rete di teatri che condivide la passione del teatro per grandi e piccini, promossa dalla Regione Emilia-Romagna con il coordinamento artistico e l’organizzazione dell’Associazione di Promozione Sociale Arcipelago Ragazzi, la Compagnia Fratelli di Taglia, Alcantara e il patrocinio del Gruppo Hera. Novità di quest’anno sono le new entry di due nuovi teatri: Teatro Titano e Teatro Concordia di San Marino. Questo a dimostrazione dell’importanza di poter condividere la divulgazione di spettacoli per tutte le età che abbiano un valore in ricreativo ma allo stesso tempo educativo. L’obiettivo di Arcipelago Ragazzi è infatti di accrescere una cultura teatrale che parta proprio dal pubblico dei più giovani e che si sedimenti e accresca anno dopo anno, educando le nuove generazioni al teatro, appassionandosi alle diverse proposte messe in cartellone, così che possano diventare il pubblico di teatro anche del domani. Tanti saranno quest’anno gli spettacoli del programma di Arcipelago Ragazzi che andranno dal 10 novembre 2019 al 29 marzo 2020 e si alterneranno tra i teatri che fanno parte di questa “famiglia”: il Teatro CorTe di Coriano, la Casa del Teatro e della Danza di Viserba, i già citati teatri di San Marino ovvero il Teatro Titano e il Teatro Concordia, il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio, il Salone Snaporaz di Cattolica e il Teatro Super Cinema di Santarcangelo di Romagna.

Primo appuntamento domenica 10 novembre 2019 (ore 16,30) con “Robin Hood nel castello di Nottingham” della compagnia I Guardiani dell’Oca. Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham. In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood.





Qui tutto il programma