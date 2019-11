Santarcangelo accogliente, Tutto-Zoo Magasin realizza parcheggi "rosa" nei suoi negozi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:32 - 08 Novembre 2019

Nuovi pacheggi "rosa".

Tutto-Zoo Magasin annuncia con fierezza e soddisfazione di aver, in questi giorni, finalmente completato la realizzazione dei "parcheggi rosa" riservati alle donne in gravidanza o alle mamme con bebè a bordo. Tutto-Zoo ha aderito da subito al progetto "Santarcangelo Accogliente" del comune di Santarcangelo di Romagna: le attività del centro aderenti all'iniziativa, si impegnano a formarsi in materia di accessibilità e a portare avanti azioni mirate che possono aumentare e agevolare l'accoglienza della propria attività verso gli utenti. Il progetto ‘Santarcangelo Accogliente’, il primo nella provincia di Rimini, ha l’obiettivo di creare di una rete di collaborazione fra Amministrazione comunale, associazioni di categoria e operatori economici per garantire uno sviluppo della città sempre più accessibile grazie al supporto di C.E.R.P.A. Il progetto nasce sulla scia del percorso partecipato CitAbility e ne ricalca gli obiettivi principali. Il corso di formazione per i tecnici comunali e i professionisti che operano sul nostro territorio, ad esempio, ha lo scopo di cambiare il modo di progettare la città, per far sì che rampe, stalli per persone disabili e simili accorgimenti non siano un mero obbligo di legge, ma elementi strategici di inclusione sociale alla base di una nuova cultura del benessere ambientale.



Il parcheggio rosa quindi è un servizio importantissimo nei centri urbani dove il traffico è particolarmente intenso e conseguentemente risulta essere piuttosto difficile parcheggiare.



L’idea si basa sul concetto del “dare la precedenza”. Anche quando non ci sono norme legali che prevedano l’obbligo di cedere il posto alle neo-mamme. Niente obblighi, solo una questione di civiltà, ecco quello che rappresentano gli stalli rosa.



Tutto-Zoo Magasin ha realizzato in tempo di record il Parcheggio Rosa nelle due sedi di Santarcangelo via Cà Fabbri 25 e

Savignano via Oslo 11.