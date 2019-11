Cronaca

Misano Adriatico

| 08:10 - 08 Novembre 2019

Carabinieri in servizio.

Una 42enne di Bologna è stata arrestata dai Carabinieri di Misano. La donna è destinataria di un ordine di carcerazione per una serie di furti effettuati a Lucca e in provincia nel novembre 2018. La donna è stata fermata giovedì sera e si trova ora in carcere a Forlì.