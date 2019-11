Cronaca

Rimini

| 07:59 - 08 Novembre 2019

Alla guida completamente ubriaco, con la macchina che va a zig zag. Un 29enne di Rimini è stato fermato dalla Polizia la notte scorsa mentre con l'auto procedeva sbandando. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini. Il 29enne, alla guida dell'auto del padre, una Audi A5, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. L'etilometro ha indicato 2,5 grammi per litro, un valore cinque volte il consentito.