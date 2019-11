Rimini Calcio, provino per cinque baby equadoregni: potrebbero essere parcheggiati nei dilettanti

Sport

| 20:17 - 07 Novembre 2019

Silvestro, Gerardi e Montanari in azione.



Allenamento giovedì al Romeo Neri - leggermente migliorate le condizioni del campo - per il Rimini Calcio in vista dell’importante trasferta in programma domenica, al “Riviera delle Palme”, nella tana della Sambenedettese. Salvo i lungodegenti Variola e Cozzari, Van Ransbeeck a riposo per il problema muscolare che lo ha fermato la scorsa settimana e Petrovic, che ha svolto un lavoro differenziato, tutti a disposizione del tecnico biancorosso. Palma ha recuperato ed è disponibile.

Venerdì, sempre al “Romeo Neri”, è in programma una seduta mattutina. Sabato mattina, sul rettangolo di piazzale del Popolo, avrà luogo la rifinitura (l’allenamento si svolgerà a porte chiuse). Nel pomeriggio, infine, la partenza alla volta di San Benedetto.

Intanto la società sta monitorando un gruppo di cinque giovani equadoregni (un 2001 e quattro tra 2001-2002) - un terzino sinistro, un attaccante e tre centrocampisti - un paio di prospetti interessanti. Uno in particolare - un attaccante - pare avere dei bei numeri. Sono arrivati a Rimini portati da un allenatore. Resteranno qui qualche settimana. Potrebbero essere parcheggiati intanto più società dilettantistiche di Promozione o Eccellenza in cui mettersi in vetrina per poi eventualmente essere tesserati la prossima stagione.

QUI SAMB Nella Samb assente il difensore Miceli per squalifica (Biondi e Carillo a giocarsi la sua maglia) e Rocchi per infortunio. A disposizione i tre squalificati: il portiere Santurro, l'esterno destro Rapisarda, l'attaccante esterno Di Massimo. I primi due dovrebbero rientrare. Occhio alla catena di sinistra (il fronte destro del Rimini) formata da Gemignani in difesa, Frediani a centrocampo e Orlando nel tridente offensivo (i suoi partner sono Cernigoi al centro e Volpicelli a destra). La Samb viene da quattro sconfitte di fila dopo le tre vittorie di fila.