Comunicare l’Europa: a Santarcangelo un ciclo di incontri su notizie e fake news

| 19:08 - 07 Novembre 2019

La biblioteca di Santarcangelo di Romagna.

Una ricerca su cosa pensano i santarcangiolesi dell’Europa, due conferenze pubbliche, un laboratorio teatrale con gli studenti e una piccola pubblicazione: prende il via il 18 novembre “Comunicare l’Europa: fra realtà, realtà percepita e fake news”, l’iniziativa promossa dal Comune di Santarcangelo con il sostegno economico della Regione Emilia Romagna nell’ambito del Bando “Cittadinanza Europea 2019”.



A fronte dei diversi fattori che stanno mettendo sempre in discussione il progetto dell’Unione Europea - la Brexit, i movimenti anti-europeisti e populisti, la difficile gestione dei flussi migratori, la ridefinizione degli accordi che hanno governato gli scambi internazionali per decenni (la cosiddetta guerra dei dazi) - emerge sempre più evidente la necessità di coinvolgere i cittadini europei.



In questo scenario, di grandi cambiamenti e profonde incertezze, risulta fondamentale rilanciare il progetto di una Unione Politica Europea. Una Unione rinnovata in grado di definire una nuova “agenda delle politiche” al centro delle quali ci siano i diritti dei cittadini, ma anche la cura della loro identità e del senso di comunità, la solidarietà e la coesione, oltre ai temi legati allo sviluppo economico e all’innovazione. In tale contesto, è fondamentale rafforzare il ruolo e la partecipazione dei territori ai processi decisionali europei, anche attraverso un coinvolgimento più diretto, informato e consapevole dei cittadini.



È in questo contesto che si inserisce il progetto “Comunicare l’Europa” che attraverso un sondaggio ha chiesto ai santarcangiolesi che opinione hanno sull’Europa. A presentare la ricerca nella prima delle due conferenze dal titolo “L’Unione europea dalla parte dei cittadini: analisi e idee per una nuova narrazione” (lunedì 18 novembre ore 21 alla biblioteca Baldini) ci penserà Primo Silvestri della società di ricerca Finproject. Dopo l’intervento di apertura della sindaca Alice Parma, ne parleranno Gigi Riva editorialista del Gruppo L’Espresso ed Elly Schlein, già Europarlamentare.