Incontro pubblico "la nostra Valconca" al teatro Rosaspina per parlare di sviluppo economico

Montescudo-Montecolombo

| 18:28 - 07 Novembre 2019

Il teatro Rosaspina.

Un incontro pubblico dedicato ad approfondire e discutere temi quali lo sviluppo economico, il marketing territoriale, il turismo, la produzione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio della Valconca. Si svolgerà il prossimo lunedì 11 novembre alle ore 21 al teatro Rosaspina di Montescudo il dibattito "La nostra Valconca". Ideato dal senatore Marco Croatti, componente della commissione Turismo, industria e commercio, e dal consigliere del Comune di Montescudo-Monte Colombo Shelina Marsetti, è l'evento conclusivo di un percorso che impegnerà per quattro giorni in Valconca a ridefinire e consolidare il legame col territorio, far conoscere ai rappresentanti delle istituzioni le eccellenze di questi luoghi ed, al contempo, raccogliere informazioni utili per la consapevolezza delle esigenze condivide.

Per questo interverranno all’incontro Alessandro Sistri, esperto di marketing territoriale, Massimo Lorenzi, responsabile commerciale Enio Ottaviani Winery, Mariano Gennari, sindaco di Cattolica, Raffaella Sensoli, consigliere Regione Emilia-Romagna, Fabrizio Trentacoste, senatore commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare e Marco Rizzone, deputato commissione Attività operative. A conclusione delle esposizioni da parte dei vari relatori, si aprirà un dibattito costruttivo con la possibilità di intervento del pubblico. A chiusura dell’evento, per i presenti, è prevista una degustazione di prodotti tipici della Valconca.



Alla realizzazione dell’appuntamento hanno contribuito il Comune di Montescudo- Monte Colombo per la disponibilità all’uso del teatro, e la pro loco.