Dalla Regione 650 mila euro alla provincia di Rimini per combattere il dissesto idrogeologico

| 18:17 - 07 Novembre 2019

Una frana nel Riminese.

La Regione aiuta la provincia di Rimini a combattere il dissesto idrogeologico stanziando 650 mila euro a 10 progetti di consolidamento di versanti a rischio di smottamenti e frane, lavori di carattere strutturale sul reticolo idrografico minore, opere di regimazione idraulico-forestale come briglie, traverse, muretti e terrazzamenti e realizzazione di canalizzazioni e pozzetti per il drenaggio delle acque superficiali. L’investimento fa parte di un bando vinto complessivamente da 173 proponenti, che riceveranno in tutto circa 17 milioni di euro. Obiettivo, prevenire fenomeni di dissesto idro-geologico dovuti a maltempo e avversità climatiche nelle aziende agricole e zootecniche.