L'autunno fa sul serio nel riminese: weekend con l'incognita piogge e rovesci

Attualità

Rimini

| 18:00 - 07 Novembre 2019

Pioggia.

Prosegue il novembre dinamico e caratterizzato dalle piogge. Venerdì ci sarà anche un'allerta meteo per vento su tutto il territorio provinciale, fatta eccezione per la costa. Sabato e domenica ombrello a portata di mano, ma specie la mattina, ci saranno anche momenti senza precipitazioni piovose.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Venerdì 8 Novembre





Sabato 9 Novembre



Domenica 10 Novembre

Allerta gialla della Protezione Civile per vento su tutta la provincia ad eccezione del settore costiero.Molto nuvoloso o coperto.piogge deboli/moderate più probabili nella seconda parte della mattinata e tra tardo pomeriggio e serata.in lieve aumento, comprese tra +10°C e +16°C.deboli/moderati dai quadranti meridionali.mosso.medio-alta.Poco o parzialmente nuvoloso in mattinata con aumento della nuvolosità tra pomeriggio e serata.assenti tra mattina e prima parte del pomeriggio, probabili rovesci tra tardo pomeriggio e prima serata.in diminuzione, comprese tra +9°C e +14°C.deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi.da mosso a poco mosso.media.In prevalenza nuvoloso.assenti per gran parte della giornata, con instabilità in aumento in serata.in diminuzione, comprese tra +8°C e +13°C.deboli dai quadranti meridionali con rinforzo da Sud/Sud-Est in serata.da poco mosso a mosso.media.continua il periodo caratterizzato da prevalenza di nubi e instabilità con piogge che saranno probabili tra Lunedì 11 e Martedì 12 Novembre. Il contesto spiccatamente dinamico impedisce di scendere nel dettaglio oltre i 2-3 giorni con buona attendibilità.Temperature senza variazioni di rilievo.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook