Digital marketing per l'ospitalità: i metodi per trasformare il letargo invernale in aperture extra

Eventi

Rimini

| 17:55 - 07 Novembre 2019

Ecoarea Rimini (foto dal sito).

Secondo appuntamento con i Digital Cafè, promossi da Cescot Rimini in collaborazione con Confesercenti e Ulrico Hoepli Editore nell'ambito del Festival della Cultura tecnica. Venerdì 8 novembre alle 17.30 negli spazi di Ecoarea a Cerasolo interverrà Domenico Palladino, autore del manuale “Digital Marketing Extra Alberghiero” per la collana DMT Digital Marketing Turismo di Hoepli. Giornalista e digital marketing specialist nei settori del turismo, del food e degli eventi, Palladino è direttore editoriale di Qualitytravel.it, storico online magazine per gli operatori del turismo.

Insieme a lui si parlerà di come sta cambiando il mondo dell'ospitalità sulla spinta della rivoluzione digitale e del boom degli affitti brevi, delle contaminazioni tra il mondo alberghiero e quello extra alberghiero e di come si può migliorare l'occupazione delle camere e degli appartamenti fuori stagione, lavorando con gli strumenti digitali, con gli eventi e le attrazioni del territorio. La partecipazione è gratuita, info e iscrizioni sul sito Cescot.