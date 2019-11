La piccola industria romagnola chiede semplificazioni, nuove infrastrutture e promozione economica

Attualità

Rimini

| 16:41 - 07 Novembre 2019

L'incontro tra piccola industria romagnola e il prefetto Camporota.

Semplificazione delle procedure amministrative, promozione dell’economia del territorio, sviluppo infrastrutturale sono alcuni degli obiettivi che il comitato della Piccola industria romagnola, ente che fa capo a Confidustria, ha portato all’attenzione del prefetto Alessandra Camporota in un incontro ospitato nella sede istituzionale di Rimini. L’incontro è stato indetto per condividere caratteristiche ma anche problematiche e scenari dei settori merceologici di rispettivo riferimento.

Per parte sua, il prefetto ha ribadito l’importanza di mantenere vivo e costante il dialogo tra lo Stato e la realtà delle piccole e medie imprese. La discussione sul tessuto economico della Romagna in generale e della provincia di Rimini in particolare ha permesso di affrontare numerose tematiche di interesse comune per l’imprenditoria locale e per l’ufficio territoriale del Governo. Gli ospiti hanno voluto omaggiare il prefetto di una riproduzione storica raffigurante la Romagna quale simbolo del comune impegno per il territorio.