Gnocchi più passatelli: nascono gli "gnoccatelli", nuova ricetta della cucina romagnola

Attualità

Rimini

| 16:10 - 07 Novembre 2019

Il piatto di gnoccatelli del ristorante La Esse Romagnola.

La cucina romagnola può vantare un sacco di piatti tipici conosciuti ben oltre i confini territoriali, come la piadina, i passatelli, i cappelletti tanto per citarne alcuni, che nel tempo l’hanno incoronata terra del buon gusto, oltre che della “dolce vita”. Ma le combinazioni ai fornelli sono così tante e la fantasia degli chef così sterminata, che non poteva non nascere qualcosa di nuovo, frutto sì dell’unione di due piatti tradizionali ma con l’ambizione di diventare un'innovazione ancora più tipica, oltre che uno spunto per attirare nuovi clienti. Nascono così gli “gnoccatelli”, un incrocio far gli gnocchi e i passatelli ideato all’interno de “La Esse Romagnola”, ristorante riminese di borgo San Giuliano.



La ricetta si propone come «facile e gustosa», un regalo al patrimonio gastronomico della Romagna. I clienti sembrano già apprezzarla, altri ristoranti la stanno già copiando molto e qualche appassionato di cucina ha già chiesto come rifarla a casa. «Non credevamo che gli gnoccatelli potessero raggiungere questo successo così rapidamente», affermano i titolari, «è una ricetta che si sposa bene con ogni sugo, la nostra versione è su fonduta di parmigiano con mollica di pane croccante». Per provarlo basta prenotare un tavolo allo 054124834.