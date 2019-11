I ragazzi di Fridays for future Rimini manifestano fuori dalla fiera di Ecomondo

Eventi

Rimini

| 15:01 - 07 Novembre 2019

La mobilitazione dei giovani in piazza Cavour.

In occasione dell'ultimo giorno della fiera di Ecomondo a Rimini, i ragazzi di Fridays for Future, il movimento di sciopero e attivismo globale per il clima, hanno deciso di darsi appuntamento domani, venerdì 8 novembre alle 7.40 alla stazione di Rimini per andare assieme in treno verso il polo fieristico, dove approfittare della grande vetrina internazionale e manifestare pacificamente con striscioni e slogan fuori dall'ingresso. «Siamo convinti che sia fondamentale accompagnare i nostri ragazzi/e che parteciperanno per mostrare al mondo industriale italiano e non, che siamo in tanti a richiedere un cambiamento concreto da parte delle aziende nel rapporto con gli ecosistemi naturali. Abbiamo il dovere di far capire al mondo delle aziende che il tempo sta terminando ed è giunta l'ora di prendere decisioni drastiche per modificare la nostra economia». L'inizio del presidio è previsto per le 8.30.