Rimini tra le migliori green city: il progetto "Parco del mare" premiato a Ecomondo

| 14:38 - 07 Novembre 2019

La premiazione del progetto Parco del Mare a Ecomondo 2019.

Il progetto "Parco del mare" per la riqualificazione del lungomare sud di Rimini porta la città all'attenzione della commissione del premio "Sviluppo sostenibile 2019", che ha deciso di conferire l'ambizioso riconoscimento alla capitale della fiera "Ecomondo" per l'alto valore ambientale della riqualificazione del fronte mare da 10 milioni di euro.



Indetto e sostenuto dall'omonima associazione al fianco di Italian exhibition group, il premio patrocinato anche dal Ministero per l'ambiente è destinato ad aziende e da quest'anno anche a esperienze virtuose delle città ambientali, riconoscendo l'alto valore dei progetti caratterizzati dai migliori risultati ambientali, da contenuti innovativi, dalla possibilità di diffusione e di buone performance anche economiche.



Tra le green city premiate ecco che compare Rimini grazie al Parco del mare, l’infrastruttura ambientale e funzionale che rigenererà il waterfront e riorganizzerà il sistema di mobilità e dei percorsi pedonali lungo la linea della costa. A ricevere il riconoscimento l’assessore alla programmazione del territorio Roberta Frisoni.



Intanto proseguono le iniziative organizzate dal Comune al "fuorisalone" di Ecomondo. Venerdì 8 novembre 130 studenti delle scuole superiori riminesi parteciperanno nella sala del Giudizio del Museo della città all’incontro “100 green jobs per trovare lavoro. Guida alle professioni sicure, circolari e sostenibili”. Marco Gisotti (giornalista e divulgatore esperto di green economy), Tessa Gelisio (conduttrice televisiva, scrittrice e ambientalista), Angela Maria Di Luise (orientatrice professionista) parleranno gli studenti dei mestieri del presente e del futuro, presentando le figure professionali più richieste dal mercato del lavoro e gli strumenti digitali più efficaci per orientare il loro percorso di studi. L’incontro è aperto e rivolto anche agli studenti universitari e appena laureati.