Aperte le selezioni per la gestione del centro antidiscriminazione del comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:29 - 07 Novembre 2019

È pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Rimini l’istruttoria per la gestione del centro antidiscriminazione comunale, che si trova nei locali dell’ex anagrafe in via De Warthema. Un luogo per fare formazione e informazione, promuovere una cultura che rifiuta ogni forma di discriminazione, e per la cui gestione è previsto il coinvolgimento in co-progettazione dei soggetti del terzo settore.



Non solo un punto di riferimento per chi si trova a convivere con episodi di discriminazione attraverso l’attivazione di specifici sportelli di ascolto, ma anche un luogo di formazione e divulgazione, attraverso la promozione di attività di studio e ricerca che consentano di approfondire e conoscere le caratteristiche reali del fenomeno delle discriminazioni sul nostro territorio.



Nella scelta dell’associazione beneficiaria, l’istruttoria terrà conto dei seguenti criteri:

• ampiezza e qualità del servizio offerto, inteso anche come impegno organizzativo del coproponente;

• professionalità degli operatori e precedenti esperienze acquisite nell’ambito del contrasto alle discriminazioni;

• capacità e conoscenza nell’attività di sensibilizzazione, formazione e prevenzione nell’ambito del contrasto alle discriminazioni.



La sede non necessita di interventi di manutenzione straordinaria e le spese di gestione saranno a carico del soggetto affidatario, quindi l’istituzione del centro non prevede particolari oneri a carico dell'amministrazione. Per maggiori informazioni cliccare qui.