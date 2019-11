Fiera di San Martino a Santarcangelo di Romagna, venerdì 8 novembre l’anteprima

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:21 - 07 Novembre 2019

Uno scatto della fiera di San Martino (foto di repertorio).

Fervono i preparativi per la più grande Fiera di San Martino, manifestazione dell’autunno santarcangiolese che venerdì 8 novembre dalle 16 alle 22 apre i battenti con un’anteprima tutta dedicata al buon cibo e ai prodotti tipici del territorio.



Dalla casa dell’Autunno in piazza Marini alle tante osterie fino ai settori specializzati, l’anteprima propone uno straordinario assaggio della fiera. Nelle piazze Ganganelli, Marconi, Balacchi, all’arena Supercinema, al campo della fiera, nelle vie Giordano Bruno e De Bosis si potranno assaporare i piatti tipici della tradizione romagnola e di tante altre Regioni italiane, fino alle proposte più originali dei truck food in piazza Gramsci. Da non perdere inoltre la Scalinata delle ‘luverie’ in via Saffi e la tradizionale botte di Pitrèt, con Sangiovese e Cagnina in piazza Molari.



Un’anteprima, insomma, tutta dedicata al buon cibo e al buon vino, che aprirà la strada a un fine settimana all’insegna della convivialità con due iniziative di punta: domenica 10 novembre alle ore 14 la sfida a colpi di mattarello nel Palio della Piada, lunedì 11 novembre alle 10 e alle 14.30 musica e racconti con la 51esima edizione della Sagra nazionale dei cantastorie.



Sarà un’inaugurazione a tutti gli effetti quella in programma sabato alle ore 17.30 presso lo Spazio eventi di piazza Ganganelli, suggellata dalla consegna di un premio speciale a due operatori della Fiera da parte del presidente della regione Stefano Bonaccini insieme alla sindaca Parma.



Intanto, sul sito internet del Comune è possibile scaricare l’applicazione per smartphone “San Martino – La Fiera in tasca” che permette di visualizzare il programma degli eventi, la propria posizione sulla mappa della Fiera, i parcheggi, i punti di primo soccorso e i varchi di entrata e uscita dalla manifestazione, oltre a tutte le informazioni utili aggiornate in tempo reale.



Anche quest’anno, infine, la fiera di San Martino organizza il servizio di bus navetta per arrivare in centro comodamente, lasciando l’auto fuori dal centro, lontano dal traffico. Come in passato, sono due le linee previste, con parcheggio e trasporto gratuiti.



Il primo bus navetta collega la zona artigianale (via della Quercia) con il centro città (via Pedrignone). Il servizio è attivo sabato 9 novembre dalle ore 14 alle 20 e domenica 10 dalle ore 9 alle 20, con frequenza di di 6/8 minuti e durata del tragitto pari anch’essa a 6-8 minuti.



La seconda linea parte dal cimitero centrale per arrivare poco prima della rotonda del centro commerciale La Fornace. Il servizio è attivo sabato 9 novembre dalle ore 14.30 alle 19.30 e domenica 10 dalle ore 9 alle 19, con frequenza di 7/9 minuti e tragitto ancora più breve, pari a circa 4 minuti.