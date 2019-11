Una serata al Jolly Disco Novafeltria per celebrare la Romagna e la piadina

Eventi

Novafeltria

| 13:32 - 07 Novembre 2019

Festa al Jolly Disco (foto Matthew Scarpellini).



Dopo il grande successo della serata di Halloween, sabato 9 novembre il Jolly Disco Novafeltria riapre le sue porte per una nuova serata, in collaborazione con uno dei gruppi Facebook più noti: "Romagnoli popolo eletto". La "Piadinight" vuole celebrare due simboli della Romagna: la piadina e le belle ragazze. Ci sarà infatti un simpatico contest: le ragazze che vorranno parteciparvi saranno fotografate accompagnate da un quadretto di piadina. In palio una felpa, una t-shirt e altri gadget di "Romagnoli popolo eletto". Non mancheranno durante le serata simpatici sketch per celebrare il romagnolo medio. "Nella nostra sacra missione, l'uso della lingua madre, del nostro amato Dialetto è essenziale e imprescindibile!", recita la tag-line della serata, che come sempre prevede balli sulle due piste (centrale e privè), con musica hip-hop, trap, reggaeton e commerciale.